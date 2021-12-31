Украинская электрофолк-группа GO-A, которая представляла нашу страну на Евровидении-2021, получила престижную награду. Так, помимо пятого места в международном конкурсе, они победили в Eurovision Awards в номинации Самая инновационная сценическая постановка.

— Друзья, благодаря вашей поддержке и любви, мы получили удивительный подарок на Новый год! Мы очень благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера! Вы — команда мечты, — прокомментировали участники группы свою победу.

Напомним, что GO-A заняли пятое место на Евровидении 2021, но зрителям они приглянулись больше — их разместили на второе место. Конкурс проходил в мае этого года.

Со сценической постановкой шоу на конкурсе группе помогали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit.

Команда СТБ также отвечала за продакшн коллектива. Создателем костюмам выступал художник Дмитрий Курята. А за движения ребят на сцене отвечал хореограф Максим Пекный.

Напомним, что еще в мае солистка группы GO-A Екатерина Павленко получила всеукраинскую премию Женщина III тысячелетия. Награду певице вручил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, который отметил, что выступлением на Евровидении девушке удалось объединить украинцев.