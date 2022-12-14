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Нові світи та злодії: трейлер мультфільму Людина-павук: Навколо всесвіту 2

14 Грудня 2022, 08:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Людина-Павук

Компанія Sony випустила перший трейлер мультфільму Людина-павук: Навколо всесвіту 2. Реліз проєкту запланований на літо 2023 року, і зараз фанати можуть насолодитися коротким роликом.

З назви зрозуміло, що це продовження популярного мультфільму про супергероя у масці. Історія розповість про Майлза Моралеса та його коханої Гвен Стейсі з паралельного всесвіту. Вони будуть разом блукати новими світами, зустрічаючись з альтернативними версіями Людини-павука.

Зараз дивляться

Втім, навіть серед героїв буде конфлікт, і він станеться після зустрічі з новим лиходієм. Чи зможуть рятувальники альтернативних світів здолати нові перепони разом – глядачі дізнаються вже наступного року.

Реліз мультфільму очікується вже на початку літа – 2 червня 2023 року.

Щодо візуала, то у мультфільм обіцяють запровадити шість різних художніх стилів. Так автори хочуть, щоб сиквел був у всьому амбіційніший за першу частину, яку тепло прийняли фанати.

Сама франшиза фільмів, мультфільмів та серіалів про супергероя зі здібностями павука дуже популярна в останні роки. Компанія Sony робить все, щоб про людину в масці не забували. Наприклад, у грудні 2021 року фільм Людина-павук: Додому шляху нема зібрав $1 млрд за 12 днів прокату. Раніше це вважалося неможливим за умов пандемії.

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Людина-павук Мультфільм
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