Компания Sony выпустила первый трейлер мультфильма Человек-паук: Через вселенные 2. Релиз проекта запланирован на лето 2023 года, и сейчас фанаты могут насладиться коротким роликом.

С названия понятно, что это продолжение популярного мультфильма о супергерое в маске. История расскажет о Майлзе Моралесе и его возлюбленной Гвен Стейси из параллельной вселенной. Они будут вместе блуждать по новым мирам, встречаясь с альтернативными версиями Человека-паука.

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Впрочем, даже среди героев будет конфликт, и он произойдет после встречи с новым злодеем. Смогут ли спасители альтернативных миров одолеть новые преграды вместе — зрители узнают уже в следующем году.

Релиз мультфильма ожидается уже в начале лета — 2 июня 2023 года.

Что касается визуала, то в мультфильм обещают внедрить шесть разных художественных стилей. Так авторы хотят, чтобы сиквел был во всем амбициознее первой части, которую тепло приняли фанаты.

Сама франшиза фильмов, мультфильмов и сериалов о супергерое со способностями паука очень популярна в последние годы. Компания Sony делает все, чтобы о человеке в маске не забывали. К примеру, в декабре 2021 года фильм Человек-паук: Нет пути домой собрал $1 млрд за 12 дней проката. Ранее это считалось невозможным в условиях пандемии.