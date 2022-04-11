Обновленные прогнозы букмекеров на Евровидение 2022 укрепили позиции представителей Украины. Группа Kalush Orchestra уверенно удерживает лидерство – шансы на победу группы оценивают в 33%.

На втором месте до сих пор держатся представители Италии Махмуд и Бланко (17%), тройку лидеров замыкает Корнелия Джейкобс из Швеции (14%).

Десятка фаворитов Евровидения 2022 для букмекеров сейчас выглядит так:

Украина Италия Швеция Великобритания Польша Греция Испания Норвегия Нидерланды Австралия

Накануне Евровидения 2022 в Турине группа Kalush Orchestra отправилась в промотур по Европе. Первые живые выступления прошли в Тель-Авиве (Израиль) и Амстердаме (Нидерланды), следующим будет Мадрид (Испания).

Все собранные на концертах деньги музыканты передадут на помощь Украине.

Номер Kalush Orchestra на Евровидении будет немного отличаться от того, что мы видели в нацотборе. Известно, что ребята отказались от спецэффектов – вместо графики на экране будет QR-код с информацией о помощи Украине.

Кроме того, музыканты выйдут на сцену в Турине в новых костюмах. По словам Олега Псюка, новые образы в процессе создания.

Ранее стало известно, что Kalush Orchestra сменили бэк-вокалиста для выступления на Евровидении – вместо Джонни Странного будет петь фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.

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Украина выступит в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6. Первые репетиции стран-участниц начнутся уже 30 апреля.