Обновленные прогнозы букмекеров на Евровидение 2022 укрепили позиции представителей Украины. Группа Kalush Orchestra уверенно удерживает лидерство – шансы на победу группы оценивают в 33%.
На втором месте до сих пор держатся представители Италии Махмуд и Бланко (17%), тройку лидеров замыкает Корнелия Джейкобс из Швеции (14%).
Десятка фаворитов Евровидения 2022 для букмекеров сейчас выглядит так:
- Украина
- Италия
- Швеция
- Великобритания
- Польша
- Греция
- Испания
- Норвегия
- Нидерланды
- Австралия
Накануне Евровидения 2022 в Турине группа Kalush Orchestra отправилась в промотур по Европе. Первые живые выступления прошли в Тель-Авиве (Израиль) и Амстердаме (Нидерланды), следующим будет Мадрид (Испания).
Все собранные на концертах деньги музыканты передадут на помощь Украине.
Номер Kalush Orchestra на Евровидении будет немного отличаться от того, что мы видели в нацотборе. Известно, что ребята отказались от спецэффектов – вместо графики на экране будет QR-код с информацией о помощи Украине.
Кроме того, музыканты выйдут на сцену в Турине в новых костюмах. По словам Олега Псюка, новые образы в процессе создания.
Ранее стало известно, что Kalush Orchestra сменили бэк-вокалиста для выступления на Евровидении – вместо Джонни Странного будет петь фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.
Украина выступит в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6. Первые репетиции стран-участниц начнутся уже 30 апреля.