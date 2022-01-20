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Нова історія та герої: Netflix показав кадри зі зйомок 2 cезону Бріджертонів

20 Січня 2022, 16:32
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Бріджертони

Стримінговий сервіс Netflix показав кадри зі зйомок другого сезону серіалу Бріджертони. Прем’єра стрічки відбудеться 25 березня 2022 року.

На нових світлинах можна побачити вже знайомих глядачам персонажів серіалу, зокрема: Дафну, королеву Шарлотту і сімейство Фезерінгтонів.

Також Netflix показав нових героїв: сестер Едвіну і Кейт, у яких перевтілилися Чарітра Чандран та Симона Ешлі.

За сюжетом другого сезону, старший із Бріджертонів Ентоні (Джонатан Бейлі) шукатиме дружину і зустріне Кейт Шарму (Симона Ешлі). Між ними спалахне не лише пристрасть, а й взаємна ворожість. Героїв чекають поєдинки на шпагах, полювання та інтриги.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року серіал Бріджертони продовжили на третій і четвертий сезони. Засновниця студії Shondaland Шонда Раймс тоді заявила, що була впевнена в успіху серіалу про Бріджертонів ще коли прочитала серію книг Джулії Квінн про цю сім’ю.

Серіал Бріджертони розповідає про життя вищого суспільства, події розгортаються в Лондоні XIX століття. Другий сезон серіалу знято за книгою Віконт, який мене любив.

В основі третього та четвертого сезонів лежатимуть книги Пропозиція від джентльмена та Де панує кохання.

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