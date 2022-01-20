Стримінговий сервіс Netflix показав кадри зі зйомок другого сезону серіалу Бріджертони. Прем’єра стрічки відбудеться 25 березня 2022 року.

На нових світлинах можна побачити вже знайомих глядачам персонажів серіалу, зокрема: Дафну, королеву Шарлотту і сімейство Фезерінгтонів.

Також Netflix показав нових героїв: сестер Едвіну і Кейт, у яких перевтілилися Чарітра Чандран та Симона Ешлі.

За сюжетом другого сезону, старший із Бріджертонів Ентоні (Джонатан Бейлі) шукатиме дружину і зустріне Кейт Шарму (Симона Ешлі). Між ними спалахне не лише пристрасть, а й взаємна ворожість. Героїв чекають поєдинки на шпагах, полювання та інтриги.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року серіал Бріджертони продовжили на третій і четвертий сезони. Засновниця студії Shondaland Шонда Раймс тоді заявила, що була впевнена в успіху серіалу про Бріджертонів ще коли прочитала серію книг Джулії Квінн про цю сім’ю.

Серіал Бріджертони розповідає про життя вищого суспільства, події розгортаються в Лондоні XIX століття. Другий сезон серіалу знято за книгою Віконт, який мене любив.

В основі третього та четвертого сезонів лежатимуть книги Пропозиція від джентльмена та Де панує кохання.