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Новая история и герои: Netflix показал кадры со съемок 2 сезона Бриджертонов

20 января 2022, 16:32
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Бріджертони

Стриминговый сервис Netflix показал кадры со съемок второго сезона сериала Бриджертоны. Премьера ленты состоится 25 марта 2022 года.

На новых фотографиях можно увидеть уже знакомых зрителям персонажей сериала, в частности: Дафну, королеву Шарлотту и семейство Фезерингтонов.

Также Netflix показал новых героев: сестер Эдвину и Кейт, в которых перевоплотились Чаритра Чандран и Симона Эшли.
https://kino.24tv.ua/ru/bridzhertony-2-sezon-netflix-pokazal-kadry-iz-vtorogo-sezona_n1846933

По сюжету второго сезона, старший из Бриджертонов Энтони (Джонатан Бэйли) будет искать жену и встретит Кейт Шарму (Симона Эшли). Между ними вспыхнет не только страсть, но и взаимная неприязнь. Героев ждут поединки на шпагах, охота и интриги.

Напомним, что в апреле 2021 года сериал Бриджертоны продлили на третий и четвертый сезоны. Основательница студии Shondaland Шонда Раймс тогда заявила, что была уверена в успехе сериала о Бриджертонах еще когда прочла серию книг Джулии Квинн об этой семье.

Сериал Бриджертоны рассказывает о жизни высшего общества, события разворачиваются в Лондоне XIX века. Второй сезон сериала снят по книге Виконт, который меня любил.

В основе третьего и четвертого сезонов будут лежать книги Предложение от джентльмена и Где царит любовь.

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