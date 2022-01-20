Стриминговый сервис Netflix показал кадры со съемок второго сезона сериала Бриджертоны. Премьера ленты состоится 25 марта 2022 года.

На новых фотографиях можно увидеть уже знакомых зрителям персонажей сериала, в частности: Дафну, королеву Шарлотту и семейство Фезерингтонов.

Также Netflix показал новых героев: сестер Эдвину и Кейт, в которых перевоплотились Чаритра Чандран и Симона Эшли.

https://kino.24tv.ua/ru/bridzhertony-2-sezon-netflix-pokazal-kadry-iz-vtorogo-sezona_n1846933

По сюжету второго сезона, старший из Бриджертонов Энтони (Джонатан Бэйли) будет искать жену и встретит Кейт Шарму (Симона Эшли). Между ними вспыхнет не только страсть, но и взаимная неприязнь. Героев ждут поединки на шпагах, охота и интриги.

Напомним, что в апреле 2021 года сериал Бриджертоны продлили на третий и четвертый сезоны. Основательница студии Shondaland Шонда Раймс тогда заявила, что была уверена в успехе сериала о Бриджертонах еще когда прочла серию книг Джулии Квинн об этой семье.

Сериал Бриджертоны рассказывает о жизни высшего общества, события разворачиваются в Лондоне XIX века. Второй сезон сериала снят по книге Виконт, который меня любил.

В основе третьего и четвертого сезонов будут лежать книги Предложение от джентльмена и Где царит любовь.