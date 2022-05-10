Співачка Аманда Тенфьорд представила Грецію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022. Вона виступила у першому півфіналі з піснею Die Together.

Аманда Тенфьорд – Die Together

Аманда Георгіаді Тенфьорд — норвезька співачка грецького походження, яка, крім вокальних даних, має талант автора. На Євробаченні у Турині вона підкорила публіку своїм співом, тому музичні критики пророкують їй вихід у фінал пісенного конкурсу.

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія). Перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.

Загалом участь у Євробаченні беруть представники 40 країн. У фіналі на сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.