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Нежно и чувственно: почему Греции прогнозируют выход в финал Евровидения 2022

10 мая 2022, 23:34
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Греція на Євробаченні

Певица Аманда Тенфьорд представила Грецию на международном песенном конкурсе Евровидение 2022. Она выступила в первом полуфинале с песней Die Together.

Аманда Тенфьорд — Die Together

Аманда Георгиади Тенфьорд — норвежская певица греческого происхождения, которая, кроме вокальных данных, имеет талант автора. На Евровидении в Турине она покорила публику своим пением, поэтому музыкальные критики прочат ей выход в финал песенного конкурса.

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

Всего в Евровидении принимают участие представители 40 стран. В финале на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.

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