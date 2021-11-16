Українська співачка Тіна Кароль виступила на шоу Танці з зірками у Грузії. Вона виконала хіт Намалюю тобі зорі.

Член журі Іраклі Макацарія зазначив, що Тіна є найкращим гостем за всю історію грузинського проекту.

Крім цього, Тіна дала інтерв’ю учаснику романтичного реаліті Холостяк 6 Іраклі для грузинського телебачення.

Для важливої розмови Тіна обрала елегантний образ. Вона постала перед камерою у короткій атласній сукні-сорочці насиченого синього кольору.

Вбрання від грузинського бренду David Koma коштує понад $2 тис. (приблизно 54,2 тис. грн). Свій образ Тіна доповнила чорними чобітьми на високих підборах. Волосся вона вирівняла й розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.

Нещодавно Тіна Кароль промовилася про ім’я доньки. Під час презентації свого альбому Подвійний рай у Казахстані артистку запитали про улюблене жіноче ім’я.

Тіна заявила, що її улюблене жіноче ім’я — це ім’я її майбутньої доньки. Також вона додала, що всьому свій час.

Варто зазначити, що чутки про вагітність Кароль з’явилися у мережі досить давно, і досі активно обговорюються. Ще на святковому концерті до Дня Незалежності України Тіна з’явилася на сцені в довгій блискучій сукні, яка приховувала її фігуру. Саме тоді у мережі зірку запідозрили у вагітності.