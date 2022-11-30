Американська акторка Міла Куніс зізналася, чи розповідає своїм дітям про війну в рідній країні і якою мовою спілкується з батьками.

Уродженка Чернівців пояснила, що їхній з актором Ештоном Кутчером доньці Вайатт вісім років, а синові Дмитру майже шість. Каже, дитячий мозок не здатний перетравлювати велику кількість інформації. Вони знають, що в Україні війна, під час якої помирають невинні люди, проте інших подробиць їм не розповідають.

– Ми не дивимося з ними новини. Їм не потрібні візуальні ефекти. Ми просто хочемо, щоб вони зрозуміли, що світ більше, ніж вони, – зазначила Міла.

Акторка зізналася, що з батьками розмовляє російською мовою, проте зараз вона особливо пишається тим, що родом із України.

Зараз дивляться

– Ми з батьками говоримо одне з одним по-російськи, так що мої діти виросли на цьому. Вони, природно, пишаються тим, що наполовину українці. Правда в тому, що я типова американка. Я вирісла у Лос-Анджелесі. Проте, я ніколи так сильно не пишалася тим, що я з України. Я так пишаюся тим, що мої діти можуть продовжити цю спадщину, – підкреслила Куніс.

Ще в березні Міла Куніс і Ештон Кутчер зібрали понад $35 млн на допомогу Україні. Зараз каже, тоді не було часу думати, потрібно було просто робити, оскільки їй почали дзвонити люди і питати – як допомогти її рідній країні.

– Вони думали, що я розбираюся в політиці чи розбираюся у відповідних організаціях. У своїй свідомості я прокрутила: Якщо вони не знають, до кого йти, як хто-небудь дізнається? Були проблеми, ми знали, що можемо допомогти вирішити. Тому ми з Ештоном сказали: – Добре, давайте ми зробимо це, – поділилася акторка.

Незважаючи на те, що зірка пишатися своїм походження, нещодавно вона потрапила в скандал. Так, Міла Куніс назвала борщ – російським супом. Туди ж потрапили і вареники.