Американська акторка українського походження Міла Куніс розповіла про реакцію своєї доньки Ізабель на повномасштабну війну в Україні. Під час цього голлівудська зірка не змогла стримати сліз.

Так, між ними відбувся діалог. Восьмирічна дівчинка запитала, чи йде зараз в Україні війна, на що Куніс відповіла так.

– Донька каже: “А хіба ти не з України?” Я кажу: “Так”. Запитує: “Так я наполовину Українка?” Кажу: “Так”. Вона: “Так!” Вона була так горда, це був такий момент. У мене прямо сльози навертаються, – заплакавши сказала Міла.

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Користувачі мережі вже встигли викласти цей момент в соціальні мережі, щоб ще раз нагадати, що українців підтримує як весь цивілізований світ, так і відомі люди.

Нагадаємо, 39-річна акторка родом із Чернівців. З початку повномасштабної війни Міла Куніс разом із чоловіком, американським актором Ештоном Кутчером підтримує Україну та її народ. Ще в березні зіркове подружжя зібрало $35 млн для біженців.