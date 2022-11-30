Американская актриса Мила Кунис призналась, рассказывает ли своим детям о войне в родной стране и на каком языке общается с родителями.

Уроженка Черновцов объяснила, что их с актером Эштоном Кутчером дочери Уайатт восемь лет, а сыну Дмитрию почти шесть. Говорит, детский мозг не способен переваривать большое количество информации. Они знают, что в Украине война, во время которой умирают невинные люди, однако других подробностей им не рассказывают.

— Мы не смотрим с ними новости. Им не нужны визуальные эффекты. Мы просто хотим, чтобы они поняли, что мир больше, чем они, — отметила Мила.

Актриса призналась, что с родителями разговаривает на русском языке, однако сейчас она особенно гордиться тем, что родом из Украины.

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— Мы с родителями говорим друг с другом по-русски, так что мои дети выросли на этом. Они, естественно, гордятся тем, что наполовину украинцы. Правда в том, что я типичная американка. Я выросла в Лос-Анджелесе. Тем не менее, я никогда так сильно не гордилась тем, что я из Украины. Я так горжусь тем, что мои дети могут продолжить это наследие, — подчеркнула Кунис.

Еще в марте Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали более $35 млн на помощь Украине. Сейчас говорит, тогда не было времени думать, нужно было просто делать, поскольку ей начали звонить люди и спрашивать — как помочь ее родной стране.

— Они думали, что я разбираюсь в политике или разбираюсь в соответствующих организациях. В своем сознании я прокрутила: Если они не знают, к кому идти, как кто-нибудь узнает? Были проблемы, мы знали, что можем помочь решить. Поэтому мы с Эштоном сказали: — Хорошо, давайте мы сделаем это, — поделилась актриса.

Несмотря на то, что звезда гордиться своим происхождение, недавно она угораздила в скандал. Так, Мила Кунис назвала борщ — русским супом. Туда же попали и вареники.