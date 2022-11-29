Голлівудська акторка Міла Куніс опинилася в центрі скандалу. Уродженка Чернівців назвала борщ російським супом, ба більше, вона переплутала українців із росіянами.

Так, під час розповіді про своє харчування для Harper’s BAZAAR, Куніс ділилася, які страви готувала її мама. Мова пішла не тільки про борщ, а й про вареники.

– Російська їжа – це завжди багато страв. Можна почати з пельменів або вареників. Можна говорити про борщ – російський суп із буряком. Але якщо ви не любите буряк, не їжте його. Росіяни люблять копчену рибу, смажену рибу чи просто рибу. Росіяни, ой українці, – сказала Куніс.

Коли акторка спробувала виправити себе, то зазначила, що не знає, до кого себе класифікувати.

Зараз дивляться

– Ми живемо в часи, коли я більше не знаю, як себе називати, – сказала Міла.

У коментарях під відео українські шанувальники Куніс висловили своє обурення, зазначивши, що у акторки низький інтелект.

Борщ – українське національне блюдо, яке привласнили собі, але росіяни і Міла, мабуть, не бачать різницю між двома народами.

Людина з низьким інтелектом. Просто сором.

Борщ офіційно визнаний українським блюдом! Вибачте, але зараз такі речі мають важливе значення!

Безпринципна тварина, яка вирішила попіаритися на тему України. Кілька років тому Куніс рвала на собі сорочку і всім доводила, що не має відношення до України і що вона – росіянка.

Ти можеш народитися в Україні, зібрати $30 млн допомоги для України, але так і не зрозуміти різницю між Russians і Ukrainians. – Пишуть користувачі мережі.

Відреагував на висловлювання Куніс і шеф-кухар Євген Клопотенко, саме завдяки йому борщ визнали українською стравою, яка увійшла до Списку нематеріальної культурної спадщини.

– Мені завжди Саша Грей подобалася більше Міли Куніс, – лаконічно написав кулінарний експерт.

Мені завжди Саша Грей подобалася більше Міли Куніс pic.twitter.com/4r5EsGRM8X — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) November 28, 2022

Зазначимо, з початку повномасштабної війни Міла Куніс разом із чоловіком, американським актором Ештоном Кутчером підтримує Україну та її народ. Ще в березні зіркове подружжя зібрало $35 млн для біженців.

Чому Міла не знає страви своєї рідної країни і плутає свій народ із народом країни-агресора – питання.