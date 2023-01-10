Рэп-исполнительница Alyona Alyona воспроизвела диалог между собой нынешней и в детстве. Сделала она это с помощью видеоколлажа, в котором показала снимки из разных периодов своей жизни.

В ролике артистка задала себе вопросы в образе той, которой была в детстве, параллельно ответив на них сейчас.

Так, Alyona Alyona спросила у себя — стала ли она артисткой, чувствует ли она себя одиноко, а также помогает ли она неуверенным в себе людям. В конце видео рэп-исполнительница пообещала никогда не сдаваться.

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— Помните, вы — самое ценное, что у вас есть, — написала под видео Alyona Alyona.

Поклонники артистки пришли в восторг от ее идеи, отметив, что получилось очень мило.