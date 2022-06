Україна офіційно набула статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це важливий та історичний крок для нашої молодої та незалежної країни, на який ми чекали 30 років.

Ця новина не залишилася поза увагою буквально кожного, зокрема й селебриті. Як українські зірки відреагували на здобуття України статусу кандидата в ЄС – у матеріалі.

Співачка Тіна Кароль опублікувала чорно-біле фото в Instagram-stories, привітавши Україну з такою історичною подією.

– Люба Батьківщина. Вітаю тебе, – лаконічно написала артистка.

Національна легенда України Софія Ротару оприлюднила прапори України та Євросоюзу. До знімку зірка прикріпила емодзі у вигляді синьо-жовтого серця.

Співачка Світлана Лобода поділилася аналогічним знімком.

Ведучий СТБ Григорій Решетнік оприлюднив відео, на якому проспівав – Yes, yes, yes ми будемо в ЄС.

– Тепер ще й співак. Готуюсь до наступного Євробачення, – пожартував Григорій.

Телеведуча Катерина Осадча у свою чергу привітала всіх українців із такою подією.

Ведучий Нового каналу Олександр Педан зазначив, що на наших очах твориться історія.

Телеведучий Юрій Горбунов наголосив, що це чудова новина та найважливіше рішення України за всі роки її незалежності.

– Так, попереду багато роботи! Але Україна тепер на законних правах стала ще ближчою до Європи і ніколи не повернеться до совкового минулого. Слава Україні! Слава тобі, великий народ, – наголосив Горбунов.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук сказав, що для нього Європа завжди була про дві ключові цінності – гідність та свободу.

– Останні вісім років та чотири місяці Україна бореться саме за це! І не лише для себе, а й для всієї європейської цивілізації. Тому сьогоднішнє рішення є більш ніж актуальним, – зазначив музикант.

Відреагувала і співачка MamaRika, зазначивши історичність моменту.