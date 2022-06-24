23 червня у Брюсселі 27 країн-членів ЄС офіційно підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Цей історичний момент бурхливо обговорюють у соцмережах та навіть створюють меми. Факти ICTV зібрали найкумедніші та найдоречніші з них.

Те, що відбувається у голові російського диктатора Володимира Путіна після цієї події, зобразив журналіст Михайло Ткач.

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Комік та музикант Іван Марунич пожартував про те, що це ЄС став кандидатом на вступ до України, а не навпаки.

Тепер українці чекатимуть, коли Україна буде в ЄС.

Ще більше прикольних мемів листайте у добірці.

Вибух у голові Путіна: як соцмережі реагують на отримання Україною статусу кандидата в ЄС / 5 зображень

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що дає статус кандидата в ЄС для України і чого чекати далі.