Украина официально получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это важный и исторический шаг для нашей молодой и независимой страны, которого мы ждали 30 лет.

Эта новость не осталась без внимания буквально каждого, в том числе и селебрити. Как украинские звезды отреагировали на получение Украиной статуса кандидата в ЕС — в материале.

Певица Тина Кароль опубликовала черно-белое фото в Instagram-stories, поздравив Украину с таким историческим событием.

— Любимая страна. Поздравляю тебя, — лаконично написала артистка.

Национальная легенда Украины София Ротару обнародовала флаги Украины и Евросоюза. К снимку звезда прикрепила эмодзи в виде сине-желтого сердца.

Певица Светлана Лобода поделилась аналогичным снимком.

Ведущий СТБ Григорий Решетник обнародовал видео, на котором пропел — Yes, yes, yes, мы будем в ЕС.

— Теперь еще и певец. Готовлюсь к следующему Евровидению, — пошутил Григорий.

Телеведущая Екатерина Осадчая в свою очередь поздравила всех украинцев с таким событием.

Ведущий Нового канала Александр Педан отметил, что на наших глазах творится история.

Телеведущий Юрий Горбунов подчеркнул, что это отличная новость и самое важное решение для Украины за все годы ее независимости.

— Да, впереди много работы! Но Украина теперь на законных правах стала еще ближе к Европе и никогда не вернется в совковое прошлое. Слава Украине! Слава тебе, великий народ, — отметил Горбунов.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук сказал, что для него Европа всегда была о двух ключевых ценностях — достоинстве и свободе.

— Последние восемь лет и четыре месяца Украина борется именно за это! И не только для себя, но и для всей европейской цивилизации. Поэтому сегодняшнее решение более чем актуально, — отметил музыкант.

Отреагировала и певица MamaRika, отметив исторический момент.