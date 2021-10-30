У другому випуску шоу Україна має талант на сцені виступив незрячий мультиінструменталіст Віталій.

Він зіграв на барабанах композицію під назвою Твоя війна. Музику для своєї авторської пісні він написав сам і для виступу на проекті також записав вдома аранжування, використовуючи гітару та бас-гітару.

Віталій розчулив суддів шоу своїм талантом, зірвав овації та отримав чотири Так.

Віталій втратив зір у 2007 році. Тоді він працював зварювальником на заводі, де і стався нещасний випадок – вибух бака. Скло від вибуху травмувало його очі, внаслідок чого чоловік осліп.

Тоді він знайшов порятунок у музиці. Віталій почав вчитися грати на барабанах. Він також освоїв роботу за комп’ютером, звукозапис та простий монтаж відео. Його прикладом ніколи не здаватися став барабанщик гурту Def Lepard, який втратив руку, але не здався і продовжив грати.

Вже 9 років Віталій одружений. У пари народилася чудова донька. На жаль, ні дружину, ні дитину чоловік не бачив. Але вірить, що обов’язково побачить, оскільки медицина не стоїть на місці та лікарі знайдуть спосіб вилікувати його травму.

Прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями шоу є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється і четвертий суддя. У другому випуску ще одне суддівське крісло зайняла гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Підкопаєва.