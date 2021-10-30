Во втором выпуске шоу Україна має талант на сцене выступил незрячий мультиинструменталист Виталий.

Он сыграл на барабанах композицию Твоя війна. Музыку для своей авторской песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару.

Виталий растрогал судей шоу своим талантом, сорвал овации и получил четыре Да.

Виталий потерял зрение в 2007 году. Тогда он работал сварщиком на заводе, где и произошел несчастный случай – взрыв бака. Стекла от взрыва травмировали его глаза, вследствие чего мужчина ослеп.

Тогда он нашел спасение в музыке. Виталий начал учиться играть на барабанах. Он также освоил работу за компьютером, звукозапись и простой монтаж видео. Его примером никогда не сдаваться стал барабанщик группы Def Lepard, который потерял руку, но не сдался и продолжил играть.

Уже 9 лет Виталий в браке. У пары родилась замечательная дочка. К сожалению, ни супругу, ни ребенка мужчина не видел. Но верит, что обязательно увидит, ведь медицина не стоит на месте и врачи найдут способ вылечить его травму.

Премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями шоу являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется и четвертый судья. Во втором выпуске еще одно судейское кресло заняла гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.