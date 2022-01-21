Відомий американський артист Нік Джонас та акторка індійського походження Пріянка Чопра стали батьками. Первенця парі народила сурогатна мати.

Пара в п’ятницю ввечері несподівано опублікувала в Instagram ідентичні пости, в яких повідомила радісну новину.

– Ми дуже раді підтвердити, що у нас народилася дитина від сурогатної матері. Ми з повагою просимо поставитися до конфіденційності в цей особливий час, оскільки ми зосереджені на сім’ї. Дуже дякую, – написали нові батьки.

Більше жодних деталей пара не розкрила. Зокрема, вони не стали називати стать та ім’я малюка.

Але сайт TMZ повідомив, що сурогатна мати народила дівчинку минулої суботи.

До речі, тиждень тому 39-річна Чопра вказала на бажання та бажання Джонаса мати дітей в інтерв’ю Vanity Fair.

Вони – велика частина нашого прагнення в майбутньому. З милості Божої, колись це станеться, – зауважила Чопра.

Чопра та Джонас одружені вже три роки. Вони пов’язали себе узами шлюбу в Індії.

У березні 2020 року зірка Боллівуду заявила, що, хоча у неї напружений графік, сім’я для неї дуже важлива.

Попри неспокійне життя Чопри і Джонаса, зірка Рятувальників Малібу уточнила у своєму новому інтерв’ю: Ні, ми не надто зайняті, щоб практикуватися, натякаючи на їхнє бурхливе сексуальне життя.

Коли її запитали, чи вони зменшуватимуть оберти на професійному фронті, вона відповіла: Я не проти. Нас обох це влаштовує.