Известный американский артист Ник Джонас и актриса индийского происхождения Приянка Чопра стали родителями. Первенца паре родила суррогатная мать.

Пара в пятницу вечером неожиданно опубликовала в Instagram идентичные посты, в которых сообщила радостную новость.

— Мы очень рады подтвердить, что у нас родился ребенок от суррогатной матери. Мы с уважением просим отнестись к конфиденциальности в это особое время, поскольку мы сосредоточены на нашей семье. Большое спасибо, — написали новоиспеченные родители.