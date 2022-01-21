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Ник Джонас и Приянка Чопра стали родителями — малыша им родила суррогатная мать

21 января 2022, 21:13
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ник Джонас и Приянка Чопра стали родителями — малыша им родила суррогатная мать

Известный американский артист Ник Джонас и актриса индийского происхождения Приянка Чопра стали родителями. Первенца паре родила суррогатная мать.

Пара в пятницу вечером неожиданно опубликовала в Instagram идентичные посты, в которых сообщила радостную новость.

— Мы очень рады подтвердить, что у нас родился ребенок от суррогатной матери. Мы с уважением просим отнестись к конфиденциальности в это особое время, поскольку мы сосредоточены на нашей семье. Большое спасибо, — написали новоиспеченные родители.

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