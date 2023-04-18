Ведучий Анатолій Анатоліч поділився курйозною ситуацією. Він згадав, як вирішив зайнятися зі своєю дружиною Юлією Бойко сексом у туалеті літака, проте їх застукала стюардеса.

Тоді подружжя летіло з одного американського штату в інший, і Анатолій запропонував Юлії урізноманітнити їхнє інтимне життя, зайнявшись сексом у туалеті. Але все сталося не так, як того очікувала пара – їх побачила стюардеса і присоромила. Одкровенням ведучий поділився на YouTube-каналі Хто ти?

Ба більше, Анатоліч упевнений, бортпровідниці знають, що таке можна очікувати від закоханих пар.

– За фактом нічого в цьому кайфового немає. Воно незручно, негігієнічно… Але сам факт: ми відчиняємо двері – і стоїть стюардеса. Прийшла повчати, пояснювати, що так не треба. І ти розумієш, що вона знає, що ми там робили, – поділився ведучий.

У своїх здогадках Анатолій Анатоліч скоріше правий, ніж ні. Нещодавно стюардеса розповідала про розваги на борту. Дівчина зізналася, що пасажири перших і бізнес-класів, а також важливі гості нерідко просять про інтим-послуги, за які готові заплатити бортпровідницям.