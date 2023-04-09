Український телеведучий Анатолій Анатоліч зізнався, скільки грошей витрачає на родину щомісяця.

За словами шоумена, через вторгнення російських військ він майже втратив свій дохід.

Спочатку родину Анатоліча рятували фінансові заощадження, а згодом він почав заробляти, але лише 20% від тієї суми, яка була до повномасштабної війни.

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– На початку війни у мене були збереження. Я не заробляв взагалі дуже довго. Якщо порівнювати з тим, що було до війни, то це десь 20% від того, що я заробляв раніше. Фінансово я багато втратив. Фінансово непросто, але я до цього спокійно ставлюся, мені вистачає, щоб діти ходили до хорошої школи, їли нормальну їжу і щоб я міг їх возити, – розповів шоумен у подкасті Олега френди.

Загалом для комфортного життя родині ведучого у місяць потрібно мати понад 100 тис. грн.

Найбільше коштів Анатоліч витрачає на навчання 11-річної Аліси та 10-річної Лоли. Дівчата ходять до приватної французької школи у Києві.

– У нас платна школа. Але це такий хитрий план. Зараз ми платимо, щоб вони потім з болонським дипломом могли безкоштовно навчатися, наприклад, у Парижі. Це інвестиція. У нас троє дітей, то на місяць ми витрачаємо більш ніж 100 тис. грн точно. Велика частка цих грошей йде на школу за двох дітей, на бензин, їжу, підгузки. Зараз все дуже дороге. Хтось скаже: Нічого собі!. Але з цього велика частина – це школа, – сказав він.

Зазначимо, що Анатолій Анатоліч із дружиною Юлією виховують трьох дітей: дочок Алісу, Лоліту та сина Ніла.

Фото: Анатолій Анатоліч