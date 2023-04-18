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Ничего кайфового: стюардесса застукала Анатолия Анатолича за сексом в самолете

18 апреля 2023, 16:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анатолий Анатолич с женой
Источник: Анатолий Анатолич

Ведущий Анатолий Анатолич поделился курьезной ситуацией. Он вспомнил, как решил заняться со своей женой Юлией Бойко сексом в туалете самолета, однако их застукала стюардесса.

Тогда супруги летели из одного американского штата в другой, и Анатолий предложил Юлии разнообразить их интимную жизнь, занявшись сексом в туалете. Но все случилось не так, как того ожидала пара — их увидела стюардесса и пристыдила. Откровением ведущий поделился на YouTube-канале Хто ти?

Более того, Анатолич уверен, бортпроводницы знают, что такое можно ожидать от влюбленных пар.

— По факту ничего в этом кайфового нет. Оно неудобно, негигиенично… Но сам факт: мы открываем дверь — и стоит стюардесса. Пришла поучать, объяснять, что так не надо. И ты понимаешь, что она знает, что мы там делали, — поделился ведущий.

В своих догадках Анатолий Анатолич скорее прав, нежели нет. Недавно стюардесса рассказывала о развлечениях на борту. Девушка призналась, что пассажиры первых и бизнес-классов, а также важные гости нередко просят об интим-услугах, за которые готовы заплатить бортпроводницам.

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