У суботу, 4 грудня, на телеканалі СТБ пройшов 7 випуск легендарного шоу Україна має талант.

Цього разу проект відкривав виступ художниці, яка пише картини ногою. На сцені Україна має талант Світлана Саучок із Білорусі написала портрет ведучого Григорія Решетника.

Незвичайний талант художниці оцінили глядачі, а також судді Україна має талант, які сказали їй три Так.

Незвичайну силу та гнучкість продемонстрував повітряний актобат Ельдар Юлдашев. 14-річний хлопець показав складні елементи, які не під силу кожному дорослому.

Після виступу Ельдара судді аплодували його таланту стоячи.

– Я і не підозрював, що Ельдар продемонструє нам такі складні елементи та зробить це так чітко, легко та конкретно! У вашому номері було стільки ризикованих трюків! ― прокоментував виступ Сергій Притула.

Команда чирлідерш Nice ladies із Харкова довела всім глядачам шоу Україна має талант, що вік – це лише цифра у паспорті.

Жінки віком від 58 до 75 років запалилу сцену, зарядили своєю енергетикою та показали високий рівень професійної підготовки.

Незвичайний номер для шоу Україна має талант показав професійний клоун Олексій Красних.

Талант чоловіка доволі незвичайний – він імітує різні звуки. Олексій підготував виставу з елементами пантоміми та сатири.

– Я тут вмирала від сміху, це було дуже круто. Ви гарний актор. Пантоміми, клоунади – це було дуже чітко і круто. Я б із великим задоволенням прийшла на вашу виставу, – сказала Ксенія Мішина.

Новий жанр танців на пілоні показав Дмитро Політов. Він один із перших в Україні почав виводити пілон у статус мистецтва, а не еротичного шоу. На сцені він продемонстрував номер з елементами крампу, від якого судді були в захваті.

А учасники театру тіней Verba Show продемонстрували постановку за мотивами відомого серіалу Гра престолів.

– Я, наприклад, та людина, яка не бачила жодної серії Гри престолів. Так ось, я завдяки вам переглянув усі сезони за кілька хвилин. Це було феєрично! Браво! ― прокоментував виступ учасників Сергій Притула.

Одним із найяскравіших виступів 7 випуску Україна має талант став номер олімпійської чемпіонки з боротьби Ірини Мерлені. Вона станцювала жіночний танець на пілоні.

Глядачі не очікували побачити Ірину у такому амплуа. Вона зізналася, що кинула чоловічий спорт через численні травми та моральний тиск. Зараз вона намагається знайти себе у жіночому мистецтві.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Ведучим шоу Україна має талант став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам показує співачка Jerry Heil.