Ресторатор Винченцо Дулепа сейчас борется за сердце холостячки Златы Огневич, однако другие участники убеждены, что он постоянно перетягивает одеяло на себя.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Винченцо поделился, на что готов ради любимого человека.

— Ради девушки я в принципе готов пойти на многое. Если этот человек мне дорог, то я готов ради него на все. Поэтому, почему бы и не нарушить какие-то свои принципы, — отметил ресторатор.

Несмотря на то, что некоторые из участников высказали негодование из-за его поведения, конфликтов как таковых у него не было с ребятами.

— У меня один раз был конфликт в доме. Я человек открытый и прямолинейный. Я подошел к Роме Свечкоренко и сказал ему, что он манипулятор. И я единственный, кто сказал ему это в лицо. Но после диалога мы с ним подружились, — рассказал Винченцо Дулепа.

Также Винченцо отметил, что, если с мужчинами наедине готов проявлять стойкость и характер, то с девушками он более гибок. В частности, речь шла о его групповом свидании со Златой и Олегом Плахотнюком.

— В мужском споре я буду до конца отстаивать свою позицию. Однако с девушками все по-другому. С девушками я более гибкий, — отметил участник реалити Холостячка 2.

По его словам, сила мужчины заключается именно в том, чтобы вовремя остановиться и избежать открытой конфронтации.

— Проявить силу — это с легкостью уйти. Ведь соперники, бывает, специально провоцируют на агрессию, а ты ее подавляешь, не показываешь. То есть ты для себя этот вопрос закрыл и пошел дальше, а для провокатора — это незакрытый гештальт, его это будет мучить, — добавил Винченцо.