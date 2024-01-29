Щонайменше три пісні Леді Гаги, релізів яких раніше не було, з’явилися на стримінгових сервісах під її справжнім ім’ям Стефані Джерманотта. Водночас сценічний псевдонім артистки не згадується.

Витік невиданих пісень Леді Гагі – що відомо

Треки на Spotify, Apple Music та Tidal розмістив користувач з ніком UnreleasedSongs. Він же заявив про авторські права на композиції.

Ці пісні схожі на мікси чи варіації двох раніше випущених пісень Perfect Illusion і Fashion, а також невиданого треку 2007 року під назвою Retro Physical. Останній, як стверджує Gagapedia, є результатом співпраці з продюсером Noize Trip. Ця композиція дуже схожа на дебютний альбом Леді Гаги 2008 року The Fame.

Зараз дивляться

Пісня Fashion має позначку “демо” і звучить як дещо прискорена версія пісні зірки, що увійшла до саундтреків фільму Зізнання шопоголіка 2009 року. Дехто припускає, що демо Perfect Illusion взагалі створено за допомогою штучного інтелекту і спочатку було випущено як фанатський жарт ще у 2016 році.

Представники стримінгових сервісів наразі не коментують поширення пісень Стефані Джерманотти. Проте не виключено, що їх просто видалять, як це сталося раніше із альбомом американського співака R. Kelly I Admit, що також складався з переважно невиданого раніше матеріалу.