По меньшей мере три песни Леди Гаги, релизов которых ранее не было, появились на стриминговых сервисах под ее настоящим именем Стефани Джерманотта. При этом сценический псевдоним артистки не упоминается.

Утечка неизданных песен Леди Гаги — что известно

Треки на Spotify, Apple Music и Tidal разместил пользователь с ником UnreleasedSongs. Он же заявил об авторских правах на композиции.

Эти песни похожи на миксы или вариации двух ранее выпущенных песен Perfect Illusion и Fashion, а также неизданного трека 2007 года под названием Retro Physical. Последний, как утверждает Gagapedia, является результатом сотрудничества с продюсером Noize Trip. Эта композиция очень похожа на дебютный альбом Леди Гаги 2008 года The Fame.

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Песня Fashion имеет пометку “демо” и звучит как несколько ускоренная версия песни звезды, вошедшей в саундтреки к фильму Признание шопоголика 2009 года. Некоторые предполагают, что демо Perfect Illusion вообще создано с помощью искусственного интеллекта и изначально было выпущено как фанатская шутка еще в 2016 году.

Представители стриминговых сервисов пока не комментируют распространение песен Стефани Джерманотты. Однако не исключено, что их просто удалят, как это произошло ранее с альбомом американского певца R. Kelly I Admit, который также состоял из преимущественно неизданного ранее материала.