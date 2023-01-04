Netflix планує і надалі підтримувати українське кіно. Про це стало відомо після спілкування міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка із регіональним директором Netflix.

Так, Ткаченко зв’язався за допомогою відеодзвінка з Алексом Лонгом ще напередодні новорічних свят. Вони обговорили подальшу роботу над аудіовізуальним контентом нашої країни, який і надалі з’являтиметься на стримінговій платформі.

– Це справді прорив, і ми дуже вдячні нашим партнерам, з якими підтримуємо постійний діалог. Netflix вже показав підтримку українського кіно у 2022 році – за допомогою грантів, майстер-класів та фінансування 48 українських проєктів. Дякуємо команді за підтримку та оперативність ухвалення рішень, – заявив Ткаченко.

Так, у міністерстві наголосили, що результатом співпраці є збільшення присутності україномовного контенту на платформі Netflix. Йдеться не лише проєкти українського виробництва, а і якісне озвучення нашою мовою.

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Втім, для самої платформи очікуються великі зміни. Наприкінці грудня стало відомо, що Microsoft хоче придбати Netflix уже 2023 року. Про це свідчать спільні інтереси та подальші плани на ринок.