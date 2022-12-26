На стримінговій платформі Netflix вийшов мінісеріал Відьмак: Кровне походження. Це приквел до однойменного серіалу про Геральта з Рівії, який дуже популярний в усьому світі.

Сезон включає 4 короткі серії – вони тривають від 40 хвилин до години. Відомо, що проєкт доступний з українською мовою та озвученням. Утім, Netflix не поспішає перекладати серіал російською мовою – жителям РФ доведеться задовольнятися тільки субтитрами.

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Дія розгортається за 1200 років до подій оригінального Відьмака. Історія розповість про сімох воїнів, які спільними силами вирішили дати відсіч тирану та звільнити землі від окупації.

Щоправда, глядачі та критики не оцінили новий проєкт від Netflix. На сайті Rotten Tomatoes Відьмак: Походження критики оцінили на 35 балів зі 100, а глядачі – лише в 10 зі 100.

Поки що це найгірше оцінений серіал від Netflix у всесвіті Геральта з Рівії.

Якщо говорити про популярні проєкти, то серіал Венздей має всі шанси стати лідером на платформі. Історія про загадкову дівчинку продовжує набирати популярності і вже увійшла до п’ятірки найпопулярніших на Netflix за всю історію.