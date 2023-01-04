Netflix планирует и дальше поддерживать украинское кино. Об этом стало известно после общения министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко с региональным директором Netflix.

Так, Ткаченко связался с помощью видеозвонка с Алексом Лонгом еще накануне новогодних праздников. Они обсудили дальнейшую работу над аудиовизуальным контентом нашей страны, который будет и дальше появляться на стриминговой платформе.

— Это действительно прорыв, и мы очень благодарны нашим партнерам, с которыми поддерживаем постоянный диалог. Netflix уже показал поддержку украинского кино в 2022 году — с помощью грантов, мастер-классов и финансирования 48 украинских проектов. Благодарим команду за поддержку и оперативность принятия решений, — заявил Ткаченко.

Так, в министерстве отметили, что результатом сотрудничества является увеличение присутствия украиноязычного контента на платформе Netflix. Речь идет не только проекты украинского производства, но и качественная озвучка на нашем языке.

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Впрочем, у самой платформы ожидаются крупные изменения. В конце декабря стало известно, что Microsoft хочет приобрести Netflix уже в 2023 году. Об этом свидетельствуют общие интересы и дальнейшие планы на рынок.