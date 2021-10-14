Український шеф-кухар Євген Клопотенко написав емоційний пост про війну на сході України, присвятивши його Дню захисників і захисниць.

Шеф-кухар зазначив, що не всі громадяни України розуміють, що відбувається на території нашої країни.

– Це досить тупо – ігнорувати те, що в нашій країні йде війна. Так само, як ігнорувати той факт, що людям для життя потрібне повітря. Можливо, одні захищають себе психологічно і не хочуть мати справу з реальністю. Можливо, інші просто не усвідомлюють, що відбувається, тому що в їхньому житті нічого не змінилося. Тільки ціна за цю незмінність величезна і страшна, – написав він у Instagram.

Чоловік сказав, що в нас є армія українців, які пішли на фронт і роблять усе, що можуть, щоб у житті наших громадян все залишалося незмінним.

Він зазначив, що 14 жовтня – це день найсильніших чоловіків і жінок, які захищають Україну.

– Давайте знімемо лопухи з очей, оглянемося, усвідомимо і, як мінімум, подякуємо тим нереальним людям, завдяки яким наша реальність не змінилася. Ми досі маємо Україну, ми досі в порядку, ми досі втілюємо в життя те, що хочемо, – продовжив Євген.

Клопотенко наголосив, що все, що можуть зробити інші – не ігнорувати, а дякувати, цінувати, оберігати і розвивати культурну складову України.

– Територія, за яку борються, повинна мати культурне українське наповнення. Тоді ми, як нація, будемо непереможні, – підсумував шеф-кухар.

Фото: Євген Клопотенко