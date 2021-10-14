Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко написал эмоциональный пост о войне на востоке Украины, посвятив его Дню защитников и защитниц.

Шеф-повар отметил, что не все граждане Украины понимают, что происходит на территории нашей страны.

— Это довольно тупо — игнорировать то, что в нашей стране идет война. Так же, как игнорировать тот факт, что людям для жизни нужен воздух. Возможно, одни защищают себя психологически и не хотят сталкиваться с реальностью. Возможно, другие просто не осознают, что происходит, потому что в их жизни ничего не изменилось. Только цена за эту неизменность огромная и страшная, — написал он в Instagram.

Мужчина сказал, что у нас есть армия украинцев, которые пошли на фронт и делают всевозможное для того, чтобы в жизни наших граждан все оставалось постоянным.

Он отметил, что 14 октября — это день сильнейших мужчин и женщин, которые защищают Украину.

— Давайте снимем лопухи с глаз, оглянемся, осознаем и, как минимум, поблагодарим тех нереальных людей, благодаря которым наша реальность не изменилась. Мы до сих пор имеем Украину, мы до сих пор в порядке, мы до сих пор воплощаем в жизнь то, что хотим, — продолжил Евгений.

Клопотенко подчеркнул, что все, что могут сделать другие — не игнорировать, а благодарить, ценить, оберегать и развивать культурную составляющую Украины.

— Территория, за которую борются, должна иметь культурное украинское наполнение. Тогда мы, как нация, будем непобедимы, — подытожил шеф-повар.

Фото: Евгений Клопотенко