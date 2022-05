У фіналі Євробачення 2022 у Турині виступила співачка Chanel, яка представляє Іспанію. Вона виконала пісню SloMo та вразила публіку своє хореографією.

Chanel – SloMo

Шанель Мартінес почала співати та займатися акторською майтерністю ще з дитинства. У 2010 році вона брала участь у сценічних мюзиклах, таких як Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespaldas та El rey león. Її акторська кар’єра включає різні ролі на телебаченні і в кіно, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

У 2010 році вона брала участь у виступі Шакіри на MTV Europe Music Awards. Крім цього, Шанель брала участь у кастингах для іспанської постановки Вестсайдської історії.

Текст пісні Chanel – SloMo

Let’s go

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito’ a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami

Y no se confundan

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones (Na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, morе, more, more

Voy a bajarlo hasta el suеlo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video, watch it slo mo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazone’

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Haz el dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo

Переклад пісні Chanel – SloMo

Погнали!

Мамочка на місці

Крута королева на Bugatti

Світ божеволіє від цієї вечірки

Якщо у мене є проблеми, то не з грошима

Я зводжу всіх татусів з розуму

Я завжди перша, ніколи не друга

Поки я роблю дум, дум

Своїм бум, бум

А ти робиш зум-зум

В Майамі

І не ніяковійте

Пані та панове

Я завжди готова

Оголювати стегна і розбивати серця

Тут я одна така

У мені ні краплі фальші

І якщо ти мені не віриш, я тобі покажу

Знімай мене на відео

Дивись в слоу мо-мо-мо-мо-мо

Гіпнотизую своєю попкою

Примушую тебе хотіти більше, і ще, і ще більше

Опуститись на землю-лю-лю-лю-лю (так)

Якщо ти хочеш, зробимо це як у дембоу (як у дембоу)

Зводжу тебе з розуму (так)

Знімай мене на відео, дивись у слоу мо

Тобі подобається все, що я маю

Я заллю твоє обличчя соком манго

Він стріляє тільки, коли готовий

Насамкінець, а далі мене не зупинити

Випий моєї Коли-ли

Трохи дико на-на-на

Давай як па-па-па-па

Як па-па-па-па-па

І не соромтеся (і не соромтеся)

Пані та панове

Я завжди готова (я завжди готова)

Оголювати стегна та розбивати серця

Тут я одна така (тут я одна така)

У мені ні краплі фальші (ні краплі)

І якщо ти не віриш, я тобі покажу (о так)

Знімай мене на відео

Дивись у слоу мо-мо-мо-мо-мо

Гіпнотизую своєю попкою

Примушую тебе хотіти більше, і ще, і ще більше

Опуститись на землю-лю-лю-лю-лю

Якщо ти хочеш, зробимо це як у дембоу (як у дембоу)

Зводжу тебе з розуму (так)

Знімай мене на відео

Дивись у шарі мо-мо-мо-мо-мо

Гіпнотизую своєю попкою

Примушую тебе хотіти більше, і ще, і ще більше

Опуститись на землю-лю-лю-лю-лю

Якщо ти хочеш, зробимо це як у дембоу (як у дембоу)

Зводжу тебе з розуму (так)