В финале Евровидения 2022 в Турине выступила певица Chanel, которая представляет Испанию. Она исполнила песню SloMo и поразила публику своей хореографией.

Chanel – SloMo

Шанель Мартинес начала петь и заниматься актерским мастерством еще с детства. В 2010 году она участвовала в сценических мюзиклах, таких как Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespaldas и El rey león. Ее актерская карьера включает разные роли на телевидении и в кино, как на национальном, так и на международном уровнях.

В 2010 году она участвовала в выступлении Шакиры на MTV Europe Music Awards. Помимо этого Шанель участвовала в кастингах для испанской постановки Вестсайдской истории.

Текст песни Chanel – SloMo

Let’s go

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito’ a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami

Y no se confundan

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones (Na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, morе, more, more

Voy a bajarlo hasta el suеlo, lo, lo, lo, lo (Yeah)

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video, watch it slo mo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazone’

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Haz el dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo

Перевод песни Chanel – SloMo

Погнали!

Мамочка на месте

Крутая королева на Бугатти

Мир сходит с ума от этой тусовки

Если и есть у меня проблемы, то не с деньгами

Я свожу всех папочек с ума

Я всегда первая, никогда не вторая

Пока я делаю дум-дум

Своим бум-бум

А ты делаешь зум-зум

В Майами

И не смущайтесь

Дамы и господа

Я всегда готова

Обнажать бедра и разбивать сердца

Здесь я одна такая

Во мне ни капли фальши (ни капли)

И если ты не веришь, я тебе покажу

Снимай меня на видео

Смотри в слоу мо-мо-мо-мо-мо

Гипнотизирую своей попкой

Заставляю тебя хотеть больше, и ещё, и ещё больше

Опуститься на землю-лю-лю-лю-лю (да)

Если ты хочешь, сделаем это как в дембоу (как в дембоу)

Свожу тебя с ума (да)

Снимай меня на видео, смотри в слоу мо

Тебе нравится все, что у меня есть

Я залью твое лицо соком манго

Он стреляет, только когда готов

В самом конце, а дальше меня не остановить

Отхлебни моей Колы-лы

Немного дико на-на-на

Давай-ка как па-па-па-па

Как па-па-па-па-па

И не смущайтесь (и не смущайтесь)

Дамы и господа

Я всегда готова (я всегда готова)

Обнажать бедра и разбивать сердца

Здесь я одна такая (здесь я одна такая)

Во мне ни капли фальши (ни капли)

И если ты не веришь, я тебе покажу (о да)

Снимай меня на видео

Смотри в слоу мо-мо-мо-мо-мо

Гипнотизирую своей попкой

Заставляю тебя хотеть больше, и ещё, и ещё больше

Опуститься на землю-лю-лю-лю-лю

Если ты хочешь, сделаем это как в дембоу (как в дембоу)

Свожу тебя с ума (да)

Снимай меня на видео

Смотри в слоу мо-мо-мо-мо-мо

Гипнотизирую своей попкой

Заставляю тебя хотеть больше, и ещё, и ещё больше

Опуститься на землю-лю-лю-лю-лю

Если ты хочешь, сделаем это как в дембоу (как в дембоу)

Свожу тебя с ума (да)

И не смущайтесь (и не смущайтесь)

Дамы и господа

Я всегда готова (я всегда готова)

Обнажать бёдра и разбивать сердца

Здесь я одна такая (здесь я одна такая)

Во мне ни капли фальши (ни капли)

И если ты не веришь, я тебе покажу (о да)

Снимай меня на видео

Смотри в слоу мо-мо-мо-мо-мо

Гипнотизирую своей попкой

Заставляю тебя хотеть больше, и ещё, и ещё больше

Опуститься на землю-лю-лю-лю-лю

Если ты хочешь, сделаем это как в дембоу (как в дембоу)

Свожу тебя с ума (да)

Снимай меня на видео

Смотри в слоу мо