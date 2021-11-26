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Неочікуваний тандем: Чемеров і Соловій зняли драматичний кліп

26 Листопада 2021, 13:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Саша Чемеров, Христина Соловій

Український рок-музикант Саша Чемеров та співачка Христина Соловій випустили кліп на спільний трек Біжи, тікай.

Виконавці заспівали про токсичні стосунки, від яких потрібно тікати якомога далі.

– Пісня про монстрів, що прокидаються у стосунках між коханцями, про любов, яка тримає в напрузі, про неможливість бути ані окремо ані разом. Моєю ідеєю було створити піснею унікальний, але знайомий кожному стан. Ніжний голос та містичний образ Христини Соловій ідеально спрацювали в нашій колаборації, – написав Саша Чемеров.

Драматичну відеороботу Біжи, тікай знімали на березі Київського моря. Зйомки відбувались у холодний день, з сильним вітром і дощем.

Завдяки таким погодним умовам артистам вдалося передати стан пісні, тривогу, сум та тугу за коханням.

У коментарях користувачі мережі висловили свої враження від кліпу, а також зазначили, що не очікували такої колаборації.

  • Дуже зворушливе виконання та атмосферний кліп.
  • Незвична і дуже цікава роботаю
  • Переплетення чоловічого та жіночого голосів – гармонія Всесвіту. Тішуся, що пісня сповнена змісту.
  • Крута колаборація. Якісна музика, мед для вух.
  • Як чудово, що є такі музиканти як ви! Дякую за роботу.
  • Оце так незвичайний фіт! Дуже приємна пісня, дякую вам! Чудовий тандем! – пишуть шанувальники.
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Теги
Кліп , Христина Соловій
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