Саша Чемеров, Христина Соловій

Український рок-музикант Саша Чемеров та співачка Христина Соловій випустили кліп на спільний трек Біжи, тікай.
Виконавці заспівали про токсичні стосунки, від яких потрібно тікати якомога далі.
– Пісня про монстрів, що прокидаються у стосунках між коханцями, про любов, яка тримає в напрузі, про неможливість бути ані окремо ані разом. Моєю ідеєю було створити піснею унікальний, але знайомий кожному стан. Ніжний голос та містичний образ Христини Соловій ідеально спрацювали в нашій колаборації, – написав Саша Чемеров.
Драматичну відеороботу Біжи, тікай знімали на березі Київського моря. Зйомки відбувались у холодний день, з сильним вітром і дощем.
Завдяки таким погодним умовам артистам вдалося передати стан пісні, тривогу, сум та тугу за коханням.
У коментарях користувачі мережі висловили свої враження від кліпу, а також зазначили, що не очікували такої колаборації.
- Дуже зворушливе виконання та атмосферний кліп.
- Незвична і дуже цікава роботаю
- Переплетення чоловічого та жіночого голосів – гармонія Всесвіту. Тішуся, що пісня сповнена змісту.
- Крута колаборація. Якісна музика, мед для вух.
- Як чудово, що є такі музиканти як ви! Дякую за роботу.
- Оце так незвичайний фіт! Дуже приємна пісня, дякую вам! Чудовий тандем! – пишуть шанувальники.