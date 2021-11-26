Саша Чемеров, Христина Соловій

Український рок-музикант Саша Чемеров та співачка Христина Соловій випустили кліп на спільний трек Біжи, тікай.

Виконавці заспівали про токсичні стосунки, від яких потрібно тікати якомога далі.

– Пісня про монстрів, що прокидаються у стосунках між коханцями, про любов, яка тримає в напрузі, про неможливість бути ані окремо ані разом. Моєю ідеєю було створити піснею унікальний, але знайомий кожному стан. Ніжний голос та містичний образ Христини Соловій ідеально спрацювали в нашій колаборації, – написав Саша Чемеров.

Драматичну відеороботу Біжи, тікай знімали на березі Київського моря. Зйомки відбувались у холодний день, з сильним вітром і дощем.

Завдяки таким погодним умовам артистам вдалося передати стан пісні, тривогу, сум та тугу за коханням.

У коментарях користувачі мережі висловили свої враження від кліпу, а також зазначили, що не очікували такої колаборації.