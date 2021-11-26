Популярний співак та продюсер Іван Дорн презентував кліп на пісню Тебе нема сьогодні. Артист переспівав легендарний трек українського гурту Океан Ельзи – Сьогодні.

Іван зізнався, що з записом трека йому допомогали Рожден Анусі, Святослав Вакарчук та Дмиро Шуров.

– Біжать мурахи по шкірі і накочуються сльози від цього треку. Сподіваюсь, що і вас він не залишить байдужим. Ми вклали в цю композицію душу, любов, вдихнули силу, переосмислили легендарний хіт Океана Ельзи Сьогодні. Цьому музичному спадку вже 20 років. Сильно горю цією піснею, – написав Дорн.

До речі, у новому кліпі Дорна знялася дружина артиста Анастасія Новікова. У коментарях шанувальники висловили свій захват від відеороботи та чуттєвої композиції.

До мурах, до глибини душі і самого сердечка!

Ваня, це неймовірно!

Я плачу від захвату. Це дуже круто!

Така мелодична пісня, кайф!

Я вже закохана в цю пісню!

Боже, як гарно! – пишуть у коментарях.

Сьогодні – пісня з третього студійного альбому Океану Ельзи під назвою Модель (2001). Авторами треку є Святослав Вакарчук і Дмитро Шуров.

До цього часу в репертуарі Івана Дорна була лише одна пісня українською – кавер на пісню Скрябіна Танець пінгвіна.

Нагадаємо, що Іван Дорн став популярним ще у складі гурту Пара нормальних, де його колегою по сцені була Аня Добриднєва. З 2010 року артист почав сольну кар’єру, випустивши такі хіти як Стыцамен, Бигуди, Северное сияние Синими, желтыми, красными.

Після початку війни на сході України Дорн продовжував виступати у країні-агресорі Росії. В одному із інтерв’ю співак назвав війну “сваркою між старшим та молодшим братом”.