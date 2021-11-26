Украинский рок-музыкант Саша Чемеров и певица Кристина Соловий выпустили клип на общий трек Біжи, тікай.

Исполнители спели о токсичных отношениях, от которых нужно убегать как можно дальше.

— Песня о монстрах, которые просыпаются в отношениях между любовниками, о любви, которая держит в напряжении, о невозможности быть ни отдельно ни вместе. Моей идеей было создать песней уникальное, но знакомое каждому состояние. Нежный голос и мистический образ Кристины Соловий идеально сработали в нашей коллаборации, – написал Саша Чемеров.

Драматическую видеоработу Біжи, тікай снимали на берегу Киевского моря. Съемки проходили в холодный день с сильным ветром и дождем.

Благодаря таким погодным условиям артистам удалось передать состояние песни, тревогу, грусть и тоску по любви.

В комментариях пользователи сети выразили свои впечатления от клипа, а также отметили, что не ожидали такой коллаборации.