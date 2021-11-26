Украинский рок-музыкант Саша Чемеров и певица Кристина Соловий выпустили клип на общий трек Біжи, тікай.
Исполнители спели о токсичных отношениях, от которых нужно убегать как можно дальше.
— Песня о монстрах, которые просыпаются в отношениях между любовниками, о любви, которая держит в напряжении, о невозможности быть ни отдельно ни вместе. Моей идеей было создать песней уникальное, но знакомое каждому состояние. Нежный голос и мистический образ Кристины Соловий идеально сработали в нашей коллаборации, – написал Саша Чемеров.
Драматическую видеоработу Біжи, тікай снимали на берегу Киевского моря. Съемки проходили в холодный день с сильным ветром и дождем.
Благодаря таким погодным условиям артистам удалось передать состояние песни, тревогу, грусть и тоску по любви.
В комментариях пользователи сети выразили свои впечатления от клипа, а также отметили, что не ожидали такой коллаборации.
- Очень трогательное исполнение и атмосферный клип.
- Необычная и очень интересная работа
- Переплетение мужского и женского голосов – гармония Вселенной. Радуюсь, что песня полна содержания.
- Крутая коллаборация. Качественная музыка, мед для ушей.
- Как замечательно, что есть такие музыканты, как вы! Спасибо за работу.
- Вот так необычный фит! Очень приятная песня, спасибо вам! Великолепный тандем! – пишут поклонники.