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Неожиданный тандем: Чемеров и Соловий сняли драматический клип

26 ноября 2021, 13:01
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Саша Чемеров, Христина Соловій

Украинский рок-музыкант Саша Чемеров и певица Кристина Соловий выпустили клип на общий трек Біжи, тікай.

Исполнители спели о токсичных отношениях, от которых нужно убегать как можно дальше.

— Песня о монстрах, которые просыпаются в отношениях между любовниками, о любви, которая держит в напряжении, о невозможности быть ни отдельно ни вместе. Моей идеей было создать песней уникальное, но знакомое каждому состояние. Нежный голос и мистический образ Кристины Соловий идеально сработали в нашей коллаборации, – написал Саша Чемеров.

Драматическую видеоработу Біжи, тікай снимали на берегу Киевского моря. Съемки проходили в холодный день с сильным ветром и дождем.

Благодаря таким погодным условиям артистам удалось передать состояние песни, тревогу, грусть и тоску по любви.

В комментариях пользователи сети выразили свои впечатления от клипа, а также отметили, что не ожидали такой коллаборации.

  • Очень трогательное исполнение и атмосферный клип.
  • Необычная и очень интересная работа
  • Переплетение мужского и женского голосов – гармония Вселенной. Радуюсь, что песня полна содержания.
  • Крутая коллаборация. Качественная музыка, мед для ушей.
  • Как замечательно, что есть такие музыканты, как вы! Спасибо за работу.
  • Вот так необычный фит! Очень приятная песня, спасибо вам! Великолепный тандем! – пишут поклонники.
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Кліп , Кристина Соловий
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