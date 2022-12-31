Ненависть до ворога є необхідною умовою для здобуття перемоги над ним під час війни.

Про це в інтерв’ю одному з українських каналів заявив фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Інтерв’ю транслювалося в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вакарчук не погодився, що національною ідеєю українців зараз є ненависть до ворога – Росії, яка розв’язала повномасштабну криваву війну проти нашої держави.

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Вакарчук зазначив, що нашою національною ідеєю є свобода.

– Ненависть до ворога – це необхідна умова для того, щоб ефективно перемогти. Я думаю, що наша національна ідея – це свобода. І ми це чітко зрозуміли. Наш спосіб життя. Національна ідея – це свої цінності: прагнення до свободи вибору, гідності, – пояснив він.

Музикант додав, що не варто ставитися до патріотизму як до якоїсь формальності. На думку Вакарчука, під цим поняттям варто розуміти готовність людини захищати те, що вважає цінним.

– Справжній патріотизм – це більше, ніж просто підняття прапору в День незалежності. Це коли ти готовий до останнього захищати те, що для тебе цінне, – наголосив він.

Музикант також розповів про силу духу українських воїнів на фронті.

– Героїзм – це коли ти бачиш втомлену фізично людину, але в якої горять очі… Оце наші воїни дуже часто, – заявив Вакарчук.

Нещодавно Святослав Вакарчук заспівав на Антонівському мосту у звільненому від окупантів Херсоні та звернувся до українців. Музикант нагадав усім, що Україна єдина.