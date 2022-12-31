Ненависть к врагу является необходимым условием для победы над ним во время войны.

Об этом в интервью одному из украинских каналов заявил фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Интервью транслировалось в эфире общенационального телемарафона.

Вакарчук не согласился, что национальной идеей украинцев сейчас является ненависть к врагу – России, которая развязала полномасштабную кровавую войну против нашего государства.

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Вакарчук отметил, что нашей национальной идеей является свобода.

– Ненависть к врагу – это необходимое условие для того, чтобы эффективно победить. Я думаю, что наша национальная идея – это свобода. И мы это ясно поняли. Наш образ жизни. Национальная идея – это свои ценности: стремление к свободе выбора, достоинству, – объяснил он.

Музыкант добавил, что не стоит относиться к патриотизму как к какой-то формальности. По мнению Вакарчука, под этим понятием следует понимать готовность человека защищать то, что он считает ценным.

– Настоящий патриотизм – это больше, чем просто поднятие флага в День независимости. Это когда ты готов до последнего защищать то, что тебе ценно, — подчеркнул он.

Музыкант также рассказал о силе духа украинских воинов на фронте.

– Героизм – это когда ты видишь уставшего физически человека, но у которого горят глаза… Это наши воины очень часто, – заявил Вакарчук.

Недавно Святослав Вакарчук спел на Антоновском мосту в освобожденном от оккупантов Херсоне и обратился к украинцам. Музыкант напомнил всем, что Украина едина.