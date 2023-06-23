Латвийская певица Лайма Вайкуле четко озвучила позицию своей подруги, российской исполнительницы Аллы Пугачевой, касательно войны в Украине. Не секрет, что вторая ясно давала понять – не поддерживает путинский режим, однако прямого заявления по этому поводу от нее не было.

Лайма, которая сама изначально осудила войну, сказала, что подруга солидарна с ее мнением. Об этом она заявила на латвийском телеканале в программе Знаменитости. Без фильтров.

— Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково – одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые, — сказала Вайкуле.

Стоит отметить, что позиция мужа Пугачевой, комика Максима Галкина, ни для кого не секрет. Он активно выступает против войны и поддерживает Украину.

Кроме того, Лайма также рассказала, что супруги должны приехать к ней летом в госте — в Латвию. Сами же они с началом полномасштабной войны выехали в Израиль.