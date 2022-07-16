Актриса Наталка Денисенко рассказала, как хотела достучаться до коллег из РФ, о родственниках там и о ненависти к ним.

Звезда сериала Крепостная говорит, сначала записывала обращение к коллегам-россиянам, однако при этом назвала себя наивной дурочкой.

— Писала Соне Присс, которая играла в Крепостной главную роль, Евгении Лозе — тоже с ней работала, Максим Радугину, с которого Украина сделала звезду, поскольку в России он никому не нужен… Он написал Нет войне у себя в Instagram, а потом удалил. Мне он ничего не ответил. Очень хочется, чтобы они никогда в жизни не ступили на нашу землю, чтобы я про них забыла навсегда, — отметила Денисенко.

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Признается, все ее коллеги-россияне любили Киев, однако сейчас желает им гнить в РФ.

Наталка говорит, что в России у нее есть родственники — родная тетя, которая за время полномасштабной войны написала ей один раз.

— Потом я скидывала ей видео и они ничего не писала. Выходит, что у моей двоюродной сестры есть сын Максим и он призывного возраста, — сказала Денисенко.

Признается, с ненавистью, которая есть к россиянам — ей тяжелее всего.