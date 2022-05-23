Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як у них із чоловіком, актором Андрієм Федінчиком змінилися стосунки, коли він став військовим.

Артистка зізналася, в мирний час завжди знаходила, як і з чим причепитися до чоловіка, зазначаючи, що ідеальних людей немає. Проте каже – ситуація в країні загострила почуття, а через численні стресові ситуації люди скинули маски.

– Коли мій чоловік став військовим, я усвідомила, що кожен день його життю (як і тисячам життів наших захисників) є загроза! Саме в цей момент і приходить це розуміння, що немає нічого важливішого за життя! Щоб твоя людина була живою та щасливою! Не має значення – де, з ким! Головне – життя, – зауважила Наталка.

Денисенко додала, що всі побутові дрібниці, недомовленості, особливості характеру стають неважливими. А також зізналася, що вперше в житті так багато молиться та звертається до Бога із проханням зберегти життя її коханої людини.

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– Бажаю всім українкам, щоб вони дочекалися своїх чоловіків живими та неушкодженими. І ми, і наші стосунки більше не будуть такими як раніше, тому що тепер ми справді знаємо, що важливо та цінно, – підсумувала акторка.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрій Федінчик стоїть на захисті нашої країни. Саме це стало причиною того, чому Наталка не виїхала із сином за кордон.

Раніше Денисенко розповіла про материнство під час війни. За словами акторки, син Андрій вже звик до повітряних тривог. Сама вона постійно повторює хлопчику, що вони будуть у безпеці. Також вона сказала, що він знає, де перебуває його тато і вигадує історії, як допомагатиме йому захищати Україну.