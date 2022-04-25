Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський спрогнозував дату перемоги України над Росією.

У Facebook артист оприлюднив пост, у якому припустив, що російсько-українська війна закінчиться через 30 днів.

– Два тижні вони вперто готуватимуть свій парад перемоги, зазнають ще більших втрат і, нарешті, почнуть масову панічну втечу. 25 травня – наш День Перемоги. Важкої, вистражданої, але славної. 28 травня – мені 50. По-перше, не хочу, щоб у цей день на нашій землі залишалася ще ця погань, по-друге, потрібно хоча б три дні для підготовки мого святкового концерту, – написав він.

Положинський додав, що вийде чи не вийде так як він запланував – буде видно, зазначивши, що на території РФ періодично щось патріотично горить.

– Я знаю, що ця війна може тривати довго, виснажуючи і вбиваючи нас і нашу країну. Але ж хочеться трохи помріяти. І нехай наші мрії та бажання збудуться. Слава ЗСУ! Слава Україні! – підсумував Олександр.

Раніше ми писали, що Олександр Положинський став резервістом ЗСУ. Про це він заявив у Facebook, додавши фотографію з особистою справою військовослужбовця.

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Фото: Олександр Положинський