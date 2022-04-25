Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский спрогнозировал дату победы Украины над Россией.

В Facebook артист обнародовал пост, в котором предположил, что российско-украинская война закончится через 30 дней.

— Две недели они упрямо будут готовить свой парад победы, понесут еще большие потери и, наконец, начнут массовое паническое бегство. 25 мая – наш День Победы. Трудной, выстраданной, но славной. 28 мая – мне 50. Во-первых, не хочу, чтобы в этот день на нашей земле оставалась еще эта нечисть, во-вторых, нужно хотя бы три дня для подготовки моего праздничного концерта, — написал он.

Положинский добавил, что выйдет или не выйдет так как он запланировал — будет видно, отметив, что на территории РФ периодически что-то патриотически горит.

— Я знаю, что война эта может продолжаться долго, истощая и убивая нас и нашу страну. Но ведь хочется немного помечтать. И пусть наши мечты и желания сбудутся. Слава ВСУ! Слава Украине! — подытожил Александр.

Ранее мы писали, что Александр Положинский стал резервистом ВСУ. Об этом он заявил в Facebook, добавив фотографию с личным делом военнослужащего.

Читайте также: Сашко Положинский покидает Тартак

Фото: Александр Положинский