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Будемо жити всі разом! Ексдружина Остапчука про візит його нової обраниці до її будинку

12 Червня 2023, 09:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Христина Горняк

Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк відреагувала на візит до їхнього будинку нової обраниці шоумена.

Так, в Instagram Катерини Полтавської з’явилися кадри недобудованого будинку. Вона розповіла, що час стелити газон, а також натякнула на перепланування будинку.

Поплавская побывала в доме Остапчука и Горняк

– Цю стінку треба знести. Навіщо дітям окрема ванна – у батьків має бути велика. Нехай на перший поверх ходять, – каже Катерина.

Схоже, дівчину не бентежить той факт, що цей будинок шоумен почав будувати з ексдружиною. Саме вони повинні були в ньому жити разом. Крім того, Христина все ще є співвласницею нерухомості.

– Цікаво дізнаватися зі ЗМІ, що будинок, який ми будували в шлюбі, та все ще не розв’язали питання щодо нього, вже перебудовують і планують там жити. Ну ок, житимемо всі разом, адже майно, набуте нами в законному шлюбі, є нашим спільним майном колишнього подружжя. 50% на 50%, – обурилася Горняк.

Додає, не варто повторювати її помилок, а тому рекомендує всім укладати шлюбні договори.

Горняк про Остапчука

Недобудована нерухомість екс-подружжя розташована в Золоче Прованс під Києвом.

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