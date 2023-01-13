45-річний репер Каньє Вест одружився з дизайнером компанії Yeezy Б’янкою Цензорі.

Про таємне весілля Каньє Веста зі своєю підлеглою повідомили друзі зірки. За інформацією, пара провела таємну шлюбну церемонію та обмінялася обручками. Проте шлюб не має юридичної сили.

Нещодавно Каньє Веста та Б’янку Цензорі помітили разом на публіці. Саме тоді репер засвітив обручку.

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Що відомо про Б’янку Цензорі

Б’янка Цензорі народилася в Австралії, у 2020 році здобула ступінь магістра в Мельбурнському університеті. Створила свій ювелірний бренд Nylon’s Jewellery, а пізніше стала дизайнером у бренді Каньє Веста Yeezy. Судячи зі старих інтерв’ю, Б’янці Цензорі близько 27-28 років.

Варто зазначити, що репер не довго ходив самотнім – 30 листопада 2022 року Каньє Вест офіційно розлучився з Кім Кардаш’ян після восьми років шлюбу.