Кім Кардаш’ян скаржиться на спільну опіку дітей з Каньє Вестом: Це дуже важко

Кім Кардаш’ян розплакалася під час розмови про спільне виховання дітей із колишнім чоловіком Каньє Вестом. На початку грудня вони офіційно розлучилися, і опіку поділили порівну.

– Спільне виховання – це важко. Це дуже важко, — зізналася 42-річна Кардаш’ян в одному з останніх подкастів.

Водночас колишня пара виховує чотирьох дітей віком від 3 до 9 років.

Модель зізналася, що вона докладає величезних зусиль, щоб захистити своїх дітей від суперечливої поведінки батька. Кім натякнула на антисемітські заяви, через які восени цього року на музиканта обрушився шквал критики, а великі бренди розірвали з ним контракти. Тоді Каньє за кілька днів втратив понад $2 млрд.

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– У мене був найкращий тато, найкращі спогади та найбільший досвід. Це все, що я хочу для своїх дітей, поки вони можуть це мати, — пояснила Кардаш’ян.

Раніше Вест заявляв, що опіка над дітьми на 80% лежить на матері, а артистові залишилося лише 20%.

У подкасті Кім також переживає, що її майбутні бойфренди будуть налякані її колишнім чоловіком Каньє.

Нагадаємо, що подібні випадки вже були – раніше комік Піт Девідсон відвідував психолога через погрози та переслідування екс-чоловіка Кім Кардаш’ян Веста.