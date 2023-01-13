45-летний репер Канье Уэст женился на дизайнере компании Yeezy Бьянке Цензори.

О тайной свадьбе Канье Уэста со своей подчиненной сообщили друзья звезды. По информации, пара провела тайную брачную церемонию и обменялась кольцами. Однако брак не имеет юридической силы.

Не так давно Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили вместе на публике. Именно тогда репер засветил обручальное кольцо.

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Что известно о Бьянке Цензори

Бьянка Цензори родилась в Австралии, в 2020 году получила степень магистра в Мельбурнском университете. Создала собственный ювелирный бренд Nylon’s Jewellery, а позже стала дизайнером в бренде Канье Уэста Yeezy. Судя по старым интервью, Бьянке Цензори около 27-28 лет.

Стоит отметить, что репер не долго ходил одиноким — 30 ноября 2022 года Канье Уэст развелся с Ким Кардашьян после восьми лет брака.