Учасник легендарного шоу Україна має талант Міша Макаров вивернув шию на очах у суддів і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю.

29-річний Міша виступає в експериментальному стилі bone breaking. На кастинг шоу він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім Я.

Михайло все життя заробляє танцями, тому він вже встиг попрацювати у різних куточках світу.

П’ять років тому в Шанхаї він познайомився з дівчиною-перуанкою, танцівницею Алессою, яку підкорив своїм талантом.

Через карантинні обмеження і закриті кордони пара не бачилася півтора року, але кілька місяців тому Алесса переїхала жити в Україну. Тепер вони разом планують розвиватися і працювати в Києві.

Після довгих років гастролей Міша зрозумів, що хоче жити саме в Україні. Він прагне підкорити українського глядача. З цією метою чоловік і прийшов на проект Україна має талант.

– Я танцівник, 12 років у справі. Виконую насправді дуже небезпечні танці, травм було багато, адже я роблю дуже небезпечні трюки. Та якби не моя справа, я б не побував в Австралії, Новій Зеландії, Лас-Вегасі та інших прекрасних місцях цієї планети.

Я багато де подорожував, і тепер мені хочеться познайомитися зі своїм рідним українським глядачем і показати йому все те, чого навчився за своє життя, – розповів Михайло.

Нагадаємо, що прем’єра шоу Україна має талант відбудеться вже 23 жовтня о 19.00 на телеканалі СТБ.

У суддівських кріслах глядачі побачать телеведучого Сергія Притулу, акторку Ксенію Мішину та хореографа Євгена Кота.

Ведучим шоу став Григорій Решетнік, а залаштунки проекту глядачам покаже співачка Jerry Heil.